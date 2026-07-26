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Ançã conquista Taça Nacional Sub-15 de futebol de praia

26 de julho de 2026 às 21 h24
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Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Os jovens do Ançã foram os grandes vencedores da Taça Nacional Sub-15 de Futebol de Praia. Na final da competição, os ançanenses bateram o Caxinas, anfitrião da prova, por 5-4.

A competição decorreu, durante o fim de semana, no Campo de Areia das Caxinas, em Vila do Conde. No primeira dia de prova, sábado, o Ançã bateu, 7-4, o CR Pinheiros. Ainda no sábado, novo triunfo expressivo, 18-0, diante do Macedense deixou a turma do município de Cantanhede lançada para as meias-finais. Na 3.ª e última ronda da fase de grupos, o Ançã goleou, 4-0, o Caxinas, terminando no primeiro lugar do grupo, com nove pontos ( 24 golos marcados e apenas quatro sofridos).

Para domingo ficaram reservados os jogos decisivos. Na meia-final, o “Ferryaço” deixou pelo caminho o Sótão, histórico da modalidade, graças a um triunfo por 5-2. No embate decisivo, os jovens atletas do Ançã não vacilaram e, tal como na fase de grupos, voltaram a bater o Caxinas, desta vez por 5-4.

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