Agir/ Negócios

Montael+ abriu loja com showroom na cidade de Coimbra

08 de junho de 2026 às 09 h45
Espaço fica na Urbanização Quinta do Grijó (Rua João Moreno, n.º 1, Loja B) | Foto: DR
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Montael+,  marca especialista em materiais de construção e bricolage, abriu um novo showroom na cidade de Coimbra.

O espaço fica na Urbanização Quinta do Grijó (Rua João Moreno, n.º 1, Loja B), na zona das Nogueiras.

A sede e a grande loja principal da Montael+ continuam em pleno funcionamento em Antanhol, prontas para receber os clientes com a qualidade de sempre, diz a empresa.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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