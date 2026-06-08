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Montael+ abriu loja com showroom na cidade de Coimbra
Espaço fica na Urbanização Quinta do Grijó (Rua João Moreno, n.º 1, Loja B) | Foto: DR
A Montael+, marca especialista em materiais de construção e bricolage, abriu um novo showroom na cidade de Coimbra.
O espaço fica na Urbanização Quinta do Grijó (Rua João Moreno, n.º 1, Loja B), na zona das Nogueiras.
A sede e a grande loja principal da Montael+ continuam em pleno funcionamento em Antanhol, prontas para receber os clientes com a qualidade de sempre, diz a empresa.
Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS