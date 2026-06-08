Montael+ abriu loja com showroom na cidade de Coimbra

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Montael+, marca especialista em materiais de construção e bricolage, abriu um novo showroom na cidade de Coimbra.

O espaço fica na Urbanização Quinta do Grijó (Rua João Moreno, n.º 1, Loja B), na zona das Nogueiras.

A sede e a grande loja principal da Montael+ continuam em pleno funcionamento em Antanhol, prontas para receber os clientes com a qualidade de sempre, diz a empresa.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS