Coimbra
Dois feridos em incêndio na antiga fábrica de curtumes
Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra estiveram no local | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Um incêndio numa antiga fábrica de curtumes deflagrou, esta manhã, em Coimbra.
De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, “o alerta foi dado pelas 08H44 para um incêndio numa antiga fábrica de curtumes, agora edifício devoluto, na Estrada de Coselhas, junto à Casa do Sal”.
“Há a registar dois feridos ligeiros”, acrescentou a mesma fonte.
No local, estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, o INEM, a Cruz Vermelha e a PSP.
Notícia em atualização