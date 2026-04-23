Coimbra

Dois feridos em incêndio na antiga fábrica de curtumes

23 de abril de 2026 às 10 h19
Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra estiveram no local | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Um incêndio numa antiga fábrica de curtumes deflagrou, esta manhã, em Coimbra.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, “o alerta foi dado pelas 08H44 para um incêndio numa antiga fábrica de curtumes, agora edifício devoluto, na Estrada de Coselhas, junto à Casa do Sal”.

“Há a registar dois feridos ligeiros”, acrescentou a mesma fonte.

No local, estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, o INEM, a Cruz Vermelha e a PSP.

Notícia em atualização

 

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