Pompa e circunstância regressou à Universidade de Coimbra com imposição da borla e capelo

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A cerimónia de Imposição de Insígnias de oito doutores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (UC) – ou seja, adicionar a borla e capelo, da respetiva cor do curso, ao traje dos docentes – recolocou ontem o foco nas tradições históricas da UC como a mais antiga universidade do país.

O evento é um dos mais institucionais da universidade, com honras de realização na Sala dos Capelos, ou Sala Grande dos Atos, antiga Sala do Trono.

Por uma questão de eficiência e gestão financeira, é usual juntar diversos docentes da mesma faculdade numa só ocasião, dado que se trata de um ato simbólico, mesmo que já sejam doutorados há vários anos.

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