Coimbra

Pompa e circunstância regressou à Universidade de Coimbra com imposição da borla e capelo

23 de abril de 2026 às 07 h55
Cerimónia envolveu oito doutores da Faculdade de Medicina | Foto: Filippe Vaz
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
A cerimónia de Imposição de Insígnias de oito doutores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (UC) – ou seja, adicionar a borla e capelo, da respetiva cor do curso, ao traje dos docentes – recolocou ontem o foco nas tradições históricas da UC como a mais antiga universidade do país.
O evento é um dos mais institucionais da universidade, com honras de realização na Sala dos Capelos, ou Sala Grande dos Atos, antiga Sala do Trono.
Por uma questão de eficiência e gestão financeira, é usual juntar diversos docentes da mesma faculdade numa só ocasião, dado que se trata de um ato simbólico, mesmo que já sejam doutorados há vários anos.
Ler mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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