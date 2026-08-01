Bombeiros de Brasfemes celebram 87º aniversário com novo veículo

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A frota dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes conta com um novo veículo ligeiro de intervenção rápida de combate a incêndios. A viatura foi apresentada esta quinta-feira (30 de julho), durante a cerimónia comemorativa do 87.º aniversário da corporação, que decorreu no quartel.

Na sessão foi também apresentado o equipamento adquirido, recentemente, para responder às ocorrências relacionadas com a busca e resgaste em estruturas colapsadas.

Marcaram presença na cerimónia o comandante dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, Horácio Ferreira, a presidente da direção da corporação, Vânia Carvalho, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e vários presidentes de junta da área de intervenção dos bombeiros.

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