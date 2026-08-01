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Programa Adota+ de Cantanhede já encontrou casa para 70 animais em 2026

01 de agosto de 2026 às 11 h20
Município de Cantanhede
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O programa Adota+, promovido pela Câmara Municipal de Cantanhede, já permitiu “a adoção de 70 animais de companhia desde o início deste ano, um número que praticamente iguala o total de 78 adoções registadas durante todo o ano anterior”, revelou a autarquia do Baixo Mondego.

O número de adoções, destaca a mesma fonte, confirma “o impacto crescente da iniciativa na promoção da adoção responsável dos animais acolhidos no Centro de Recolha Animal de Cantanhede (CRAC)”.

84 animais para adoção atualmente
Desde o início do ano, clarifica a comunicação, “foram adotados 70 animais, 42 cães e 28 gatos”. Neste momento, o Centro de Recolha de Cantanhede tem, “para adoção, 60 cães e 24 gatos”.

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