Coimbra: Relvado e arbitragem marcam jogo da Supertaça

O estado do relvado e uma alegada ameaça de boicote, por parte dos árbitros, ensombrou a festa da Supertaça Cândido de Oliveira, que hoje se disputa no Estádio Cidade de Coimbra. Frente a frente, a partir das 20H15, vão estar o campeão nacional, FC Porto, e o vencedor da Taça de Portugal, Torreense, equipa que milita na 2.ª Liga.

Ontem, na antevisão, o treinador dos nortenhos, Francesco Farioli assumiu estar “preocupado” com o que constatou, quando “vistoriou” o relvado.

Noutro plano, “estalou” também ontem outra polémica, com a imprensa a noticiar uma alegada ameaça de boicote ao jogo, por parte dos árbitros, que não escondem a indignação pelo momento que a arbitragem vive, após a divulgação de áudios de declarações comprometedoras de Pedro Proença, presidente da FPF.

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