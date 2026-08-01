Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Santana Lopes destaca expansão do campus, nova ponte e instalação da Hennig.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz dirigiu-se aos figueirenses através de um vídeo, gravado na praça da Europa, junto ao porto comercial e à marina e em frente aos paços do concelho, e partilhado nas redes sociais do município.

Santana Lopes anunciou o “fim de um subciclo”, que dará início a outra etapa dos seus mandatos autárquicos na Figueira da Foz.

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