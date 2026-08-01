Figueira da Foz

“Fim de um subciclo”

01 de agosto de 2026 às 09 h00
Santana Lopes, no vídeo | Foto DR
Jot’Alves
Autor
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Santana Lopes destaca expansão do campus, nova ponte e instalação da Hennig.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz dirigiu-se aos figueirenses através de um vídeo, gravado na praça da Europa, junto ao porto comercial e à marina e em frente aos paços do concelho, e partilhado nas redes sociais do município.

Santana Lopes anunciou o “fim de um subciclo”, que dará início a outra etapa dos seus mandatos autárquicos na Figueira da Foz.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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