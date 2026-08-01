Figueira da Foz
“Fim de um subciclo”
Santana Lopes, no vídeo | Foto DR
Santana Lopes destaca expansão do campus, nova ponte e instalação da Hennig.
O presidente da Câmara da Figueira da Foz dirigiu-se aos figueirenses através de um vídeo, gravado na praça da Europa, junto ao porto comercial e à marina e em frente aos paços do concelho, e partilhado nas redes sociais do município.
Santana Lopes anunciou o “fim de um subciclo”, que dará início a outra etapa dos seus mandatos autárquicos na Figueira da Foz.
| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS