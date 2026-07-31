Residências artísticas no Mosteiro de Santa Maria de Seiça

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Mosteiro de Santa Maria de Seiça recebe a segunda edição do programa Residências Artísticas, de 1 a 31 de agosto.

“Três criadores de reconhecido percurso nacional e internacional são desafiados a desenvolver projetos inspirados na história, na paisagem e nas comunidades que envolvem este monumento nacional, na freguesia de Paião”, avança nota da Câmara da Figueira da Foz.

Com esta iniciativa, acrescenta, “o Município da Figueira da Foz prossegue a estratégia de valorização cultural do Mosteiro de Santa Maria de Seiça, promovendo a fruição do património, a produção de novo conhecimento e a criação artística contemporânea”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS