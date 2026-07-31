Figueira da Foz

Residências artísticas no Mosteiro de Santa Maria de Seiça

31 de julho de 2026 às 11 h00
Evento decorre durante o mês de agosto com três artistas | Foto DB - JA
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Mosteiro de Santa Maria de Seiça recebe a segunda edição do programa Residências Artísticas, de 1 a 31 de agosto.

“Três criadores de reconhecido percurso nacional e internacional são desafiados a desenvolver projetos inspirados na história, na paisagem e nas comunidades que envolvem este monumento nacional, na freguesia de Paião”, avança nota da Câmara da Figueira da Foz.

Com esta iniciativa, acrescenta, “o Município da Figueira da Foz prossegue a estratégia de valorização cultural do Mosteiro de Santa Maria de Seiça, promovendo a fruição do património, a produção de novo conhecimento e a criação artística contemporânea”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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