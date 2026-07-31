A cidade tem estacionamento suficiente para grandes eventos?

A cidade da Figueira da Foz não tem estacionamento suficiente para grandes eventos, tal como a enorme maioria das cidades portuguesas.

Pontualmente, podemos admitir abusos no estacionamento, mas com moderação. O que é preciso é que haja estacionamento suficiente e adequado para os seus residentes e para quem nos visita como turista. Público para assistir apenas a espectáculos não é turista. Turista é quem pernoita, toma refeições e visita monumentos e exposições.

Tudo isto vem a propósito do que aconteceu na cidade, no dia do espectáculo do Sting. Enquanto este foi agradável para quem relembrou as canções do renomado cantor, o excesso de viaturas mal estacionadas foi perfeitamente deplorável.

Era previsível que o espectáculo trouxesse à cidade largos milhares de visitantes, razão pela qual a autarquia e as autoridades policiais divulgaram a criação de zonas de estacionamento nas entradas da cidade.

Só que só alguns eram espaços improvisados de estacionamento, pois os restantes consistiram na permissão para se estacionar em cima de passeios e até no parque verde da cidade, nas abadias.

Toda a cidade ficou coberta de viaturas estacionadas indevidamente, quando pelo menos o principal núcleo urbano devia ficar livre de estacionamento abusivo.

As pessoas e os turistas têm o direito de ir para os seus locais de trabalho, de frequentar os cafés e restaurantes, de fazer compras e não havia possibilidades de o fazer devidamente.

Quiseram meter o Rossio na rua da Betesga e fizeram mal!