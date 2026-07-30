Junta e farmácia asseguram serviço ao domicílio gratuito

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A Junta de Freguesia de São Julião celebrou um protocolo de colaboração com a Farmácia Santa Ana Jardim para o projeto “Farmácia próxima – Apoio domiciliário em São Julião”, entrega de medicamento ao domicílio gratuita.

“Através deste projeto”, adianta nota daquela junta de freguesia, “pretende-se facilitar o acesso à medicação e garantir um acompanhamento farmacêutico de proximidade a pessoas com mobilidade reduzida, idosos, doentes crónicos e cidadãos em situação de vulnerabilidade social ou sem uma rede de apoio familiar”.

A junta daquela freguesia e sede do concelho da Figueira da Foz contribui com apoio logístico, fornecendo à farmácia a lista de fregueses que se inscrevem naquele serviço ao domicílio. Que servirá, também, para outras respostas sociais que aquela autarquia poderá vir a assegurar.

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