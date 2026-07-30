Desporto

Supertaça Cândido de Oliveira vai esgotar o Estádio Cidade de Coimbra

30 de julho de 2026 às 12 h24
Jogo está marcado para as 20H15 de sábado | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Supertaça Cândido Oliveira está esgotada. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que os bilhetes para o jogo marcado para as 20H15 do próximo sábado esgotaram.

O jogo entre FC Porto, atual campeão nacional, e SCU Torreense, detentor da Taça de Portugal, terá lugar no Estádio Cidade de Coimbra.

Coimbra acolhe no sábado a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol 22 anos depois. Esta é a segunda vez que o estádio, remodelado para o Euro 2004 e com cerca de 30 mil lugares sentados, recebe a Supertaça. O “Calhabé” já tinha recebido a Supertaça em 2004, quando o então campeão europeu FC Porto derrotou o Benfica (1-0), com um golo do reforço Ricardo Quaresma, ao minuto 56, e venceu o troféu pela 14.ª vez, então sob o comando do espanhol Víctor Fernández.

 

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