Supertaça Cândido de Oliveira vai esgotar o Estádio Cidade de Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Supertaça Cândido Oliveira está esgotada. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que os bilhetes para o jogo marcado para as 20H15 do próximo sábado esgotaram.

O jogo entre FC Porto, atual campeão nacional, e SCU Torreense, detentor da Taça de Portugal, terá lugar no Estádio Cidade de Coimbra.

Coimbra acolhe no sábado a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol 22 anos depois. Esta é a segunda vez que o estádio, remodelado para o Euro 2004 e com cerca de 30 mil lugares sentados, recebe a Supertaça. O “Calhabé” já tinha recebido a Supertaça em 2004, quando o então campeão europeu FC Porto derrotou o Benfica (1-0), com um golo do reforço Ricardo Quaresma, ao minuto 56, e venceu o troféu pela 14.ª vez, então sob o comando do espanhol Víctor Fernández.