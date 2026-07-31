Râguebi AAC/UC campeã europeia universitária de sevens

A equipa da AAC/UC voltou a erguer o título europeu universitário de Rugby 7, 16 anos depois da histórica vitória de 2010.

Em Salerno, Itália, onde decorrem os Jogos Europeus Universitários, a equipa de Coimbra bateu, na final desta quinta-feira, a Universidade de Rennes, campeã universitária francesa e apontada como principal favorita à conquista do título.

O percurso até à conquista foi irrepreensível. A AAC/UC venceu todos os encontros disputados na competição, eliminando sucessivamente as campeãs universitárias de Espanha, Itália e Turquia, antes de superar na final a poderosa formação francesa.

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