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Râguebi AAC/UC campeã europeia universitária de sevens

31 de julho de 2026 às 10 h15
Os campeões europeus universitários de medalhas ao peito | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990
Paulo Marques
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Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990

A equipa da AAC/UC voltou a erguer o título europeu universitário de Rugby 7, 16 anos depois da histórica vitória de 2010.

Em Salerno, Itália, onde decorrem os Jogos Europeus Universitários, a equipa de Coimbra bateu, na final desta quinta-feira, a Universidade de Rennes, campeã universitária francesa e apontada como principal favorita à conquista do título.

O percurso até à conquista foi irrepreensível. A AAC/UC venceu todos os encontros disputados na competição, eliminando sucessivamente as campeãs universitárias de Espanha, Itália e Turquia, antes de superar na final a poderosa formação francesa.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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