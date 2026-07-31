Seminário na Lousã debate impactos dos javalis e ungulados

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Teatro Municipal da Lousã recebe hoje, a partir das 09H45, o 1.º Seminário “IMPACTO – Rumo à mitigação dos impactos dos ungulados silvestres em Portugal”, momento que vai reunir representantes da administração pública, comunidade científica, setor agrícola, florestal e cinegético para debater os principais desafios associados à presença crescente de ungulados silvestres em território nacional.

A sessão de abertura conta com a presença do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, e do presidente da Câmara da Lousã, Victor Carvalho, estando o encerramento previsto para as 12H45, com intervenção do vice-presidente do Conselho Diretivo do ICNF, Paulo Salsa.

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