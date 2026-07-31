LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Seminário na Lousã debate impactos dos javalis e ungulados

31 de julho de 2026 às 09 h30
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Teatro Municipal da Lousã recebe hoje, a partir das 09H45, o 1.º Seminário “IMPACTO – Rumo à mitigação dos impactos dos ungulados silvestres em Portugal”, momento que vai reunir representantes da administração pública, comunidade científica, setor agrícola, florestal e cinegético para debater os principais desafios associados à presença crescente de ungulados silvestres em território nacional.

A sessão de abertura conta com a presença do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, e do presidente da Câmara da Lousã, Victor Carvalho, estando o encerramento previsto para as 12H45, com intervenção do vice-presidente do Conselho Diretivo do ICNF, Paulo Salsa.

Leia mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

31 de julho

Colisões rodoviárias com veados e javalis têm aumentado exponencialmente
31 de julho

13 Institutos Politécnicos passam a ser Universidades Politécnicas
31 de julho

Governo autoriza venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico na Supertaça
31 de julho

IP3 cortado entre Tondela e Viseu durante a noite a partir de segunda-feira

Lousã

Colisões rodoviárias com veados e javalis têm aumentado exponencialmente

Seminário na Lousã debate impactos dos javalis e ungulados

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso

Região Metropolitana de Coimbra

Seminário na Lousã debate impactos dos javalis e ungulados

Clube de Caça e Pesca de Liceia celebrou 30 anos com inauguração da nova sede

Câmara de Penela condenada a pagar quase 769 mil euros à APIN