SMTUC vão finalmente trocar os 10 autocarros avariados

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Depois de praticamente um ano de negociações entre a Câmara Municipal de Coimbra e a empresa vendedora de autocarros elétricos, os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão receber 10 novos autocarros elétricos, substituindo outros tantos que estavam avariados.

O processo remonta ao ano de 2022, ainda com a Câmara Municipal de Coimbra a ser liderada pela coligação Juntos Somos Coimbra. As viaturas foram adquiridas por quatro milhões e duzentos mil euros na sequência de um concurso público internacional, lançado em 2022, que foi ganho pela Carbus, com proposta de venda de autocarros do fabricante turco Otokar.

Os autocarros chegaram a Coimbra em março de 2024, quando começaram a circular pelo concelho. No entanto, em julho do ano seguinte, o então presidente da câmara, José Manuel Silva, revelou que todos os veículos estavam avariados, frisando que essas avarias não tinham sido da responsabilidade dos SMTUC.

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