IPSS vão garantir refeições escolares em nove freguesias

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) vão garantir o fornecimento de refeições escolares já no próximo ano letivo em várias escolas de nove freguesias do concelho. O executivo anunciou posteriormente que podem vir a ser 22 as escolas abrangidas.

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, anunciou na reunião de câmara extraordinária de ontem que, na próxima reunião, marcada para 24 de agosto, o executivo trará para aprovação nove contratos interadministrativos com uniões de freguesia e juntas de freguesia.

O objetivo é passar a responsabilidade da negociação dos contratos de fornecimento das refeições para as uniões e juntas de freguesia. Estas devem negociar com as IPSS dessas freguesias o fornecimento das refeições escolares nas escolas.

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