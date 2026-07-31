IP3 cortado entre Tondela e Viseu durante a noite a partir de segunda-feira

O troço do Itinerário Principal (IP) 3 entre Tondela e Viseu estará cortado a partir de segunda-feira, durante a noite, no âmbito da empreitada de duplicação em curso, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal referiu que nas noites de 03, 04, 05 e 06 de agosto serão realizados trabalhos de melhoria das condições de circulação no troço compreendido entre os nós de Tondela Sul e Canas Santa Maria, entre Canas de Santa Maria e São Miguel de Outeiro, e entre São Miguel de Outeiro e Vila Chã de Sá.

Estes trabalhos, que decorrerão entre as 21H00 e as 05H00, incluem a colocação de sinalização temporária, instalação de sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e colocação de guardas rígidas de betão.

Para que tal seja possível, o trânsito será desviado para a Estrada Nacional (EN) 2, em ambos os sentidos.

Na noite de segunda-feira para terça-feira o desvio será entre os nós de Canas de Santa Maria e São Miguel de Outeiro, de terça-feira para quarta-feira e de quarta-feira para quinta-feira entre Tondela Sul e Canas de Santa Maria, e de quinta-feira para sexta-feira entre São Miguel de Outeiro e Vila Chã de Sá.

A Infraestruturas de Portugal justificou que “estas intervenções são indispensáveis para melhorar as condições de segurança da infraestrutura e garantir uma circulação mais segura para todos os utilizadores”.

A intervenção integra a empreitada de duplicação e requalificação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu.

Esta empreitada – que representa um investimento de cerca 103 milhões de euros – compreende a duplicação da atual plataforma numa extensão de 27,5 quilómetros.

O objetivo é melhorar os níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária, e reduzir os tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu.

A Infraestruturas de Portugal explicou que o troço em intervenção se situa “entre o quilómetro 90,200, a norte do Nó de Vila Pouca, e o quilómetro 117,722, na zona da passagem superior de interceção desnivelada com a A25/IP5”, atravessando territórios dos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, todos no distrito de Viseu.

No âmbito desta empreitada será alargada a plataforma rodoviária (em perfil de 2×2 vias), retificado e melhorado e traçado, as ligações e acessibilidades à rede viária local, e reforçado o pavimento, o sistema de sinalização e os equipamentos de segurança.

“Esta empreitada integra o projeto global que a Infraestruturas de Portugal está a desenvolver de requalificação e duplicação do IP3, um eixo rodoviário de indiscutível importância regional e promotora da coesão territorial”, entre Coimbra e Viseu.