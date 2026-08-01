“Bronze” para cinco de Coimbra no Europeu de touch rugby

O distrito de Coimbra voltou a afirmar-se como um dos principais polos nacionais do Touch Rugby ao contribuir com cinco atletas para a seleção portuguesa de veteranos M55 que disputou os European Touch Championships 2026, realizados entre 21 e 25 de julho, em Vichy, França.

Eduardo Seabra, da Académica, João Neto, do Ginásio Figueirense, e Luís Aguiar Dias, Nuno Alves e Nuno Garcia, todos da Agrária, integraram a equipa nacional, confirmando a crescente relevância dos clubes do distrito no desenvolvimento da modalidade em Portugal.

A presença de cinco jogadores oriundos de Coimbra numa seleção nacional evidencia a qualidade do trabalho desenvolvido pelos clubes da região, que têm vindo a assumir um papel cada vez mais determinante na formação e competitividade do Touch Rugby português.

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