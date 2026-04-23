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Torneio de Pitch & Putt de golfe vai atrair mais de 80 atletas

23 de abril de 2026 às 11 h35
Torneio foi ontem apresentado em Cantanhede | Fotografia: DR
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O maior prize money de sempre e o máximo de atletas possíveis. A sexta edição do Cantanhede Internacional Pitch & Putt tem os condimentos necessários para ser um sucesso desportivo.

A organização, que este ano organiza o torneio nos dias 22 (jantar de receção), 23 e 24 de maio espera ter 88 atletas, o máximo possível para utilizar no Campo Municipal de Cantanhede.

“O nosso objetivo é sempre ir mais além. Este torneio tem-se vindo a consolidar como uma referência na mobilidade”, disse o presidente do Clube de Golfe de Cantanhede, António Garrido, que revelou que o prize money aumentou este ano para seis mil euros. O prémio do vencedor do torneio poderá vencer 750 euros.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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