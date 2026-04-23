Nacional

Incêndios: GNR deteve este ano 59 pessoas por fogo, maioria por uso negligente

23 de abril de 2026 às 12 h24
Foram sinalizados no distrito de Coimbra 454 terrenos para limpeza obrigatória | Fotografia: DR
Agência Lusa
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Agência Lusa

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, até 17 de abril, 59 pessoas pelo crime de incêndio, 57 dos quais por negligência em queimas e queimadas de sobrantes que se descontrolaram, informou hoje a Guarda.

A maioria das detenções foi feita em Vila Real e Braga, com 14 em cada um destes distritos, seguido de Leiria (10) e Viseu (sete).

Segundo os dados da GNR, a maioria dos detidos tinha entre 41 a 50 anos (18), entre 51 e os 64 anos (16) e entre 75 a 84 anos (13).

 

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No âmbito da “Operação Floresta Segura 2026”, que está em curso, a GNR sinalizou 7.664 terrenos para limpeza obrigatória, a maior parte no distrito de Leiria (1.794), seguida de Bragança (1.068), Santarém (594), Braga (486), Viseu (480) e Coimbra (454).

Até 15 de abril, arderam 7.675,30 hectares, segundo dados provisórios, e em 2025 foram 3.418.

Na nota, a Guarda recomenda aos cidadãos que não realizem queimas ou queimadas sem o prévio registo nas plataformas oficiais ou autorização das autoridades locais e evitem o fogo em dias de vento forte ou temperaturas elevadas.

Aconselha igualmente os cidadãos a nunca abandonar uma queima de sobrantes sem garantir que a mesma está totalmente extinta.

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