Nacional

Ministra anuncia programa de 50 ME para requalificar urgências

22 de abril de 2026 às 15 h48
A ministra da Saúde anunciou hoje um programa de 50 milhões de euros até 2027 para requalificar urgências do SNS, alegando ser inaceitável que alguns serviços não tenham obras há mais de 30 anos.
Agência Lusa
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A ministra da Saúde anunciou hoje um programa de 50 milhões de euros até 2027 para requalificar urgências do SNS, alegando ser inaceitável que alguns serviços não tenham obras há mais de 30 anos.

“Vamos avançar com um programa de incentivo financeiro para a requalificação das urgências do SNS, com 50 milhões de euros até 2027, dirigido às áreas onde a pressão é maior e a resposta é mais urgente”, adiantou Ana Paula Martins no parlamento.

Falando numa interpelação ao Governo promovida pelo Livre sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), a governante avançou que o despacho sobre o programa “está pronto e será publicado nos próximos dias.

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“Há serviços de urgências cujas infraestruturas não conhecem obras há mais de 30 anos”, lamentou Ana Paula Martins, para quem essa situação é “inaceitável e põe em causa, todos os dias, não só a qualidade do trabalho dos profissionais, mas também a segurança e a dignidade da assistência” prestada aos doentes.

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