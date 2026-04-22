Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova celebra 25 de Abril com mostra de livros apreendidos pela PIDE

22 de abril de 2026 às 15 h58
A exposição, intitulada “Uma biblioteca móvel incomoda muita gente”, estará patente na Biblioteca Municipal Eng.º Jorge Bento | Fotografia: DR
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

O município de Condeixa-a-Nova inaugura no sábado uma mostra de livros apreendidos pela PIDE no concelho, que conta a história da audácia cultural e da repressão política durante o Estado Novo, informou hoje a Câmara.

A exposição, intitulada “Uma biblioteca móvel incomoda muita gente”, estará patente na Biblioteca Municipal Eng.º Jorge Bento até dia 16 de maio.

“Esta exposição é um tributo à coragem de quem, em tempos de silêncio, acreditou que o acesso à cultura era um direito inalienável”, afirmou a presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova Liliana Pimentel, citada no comunicado enviado à agência Lusa.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

Segundo a nota de imprensa, na década de 1940, foi criada uma “biblioteca móvel” por um grupo de jovens condeixenses – João Ribeiro, Fernando Geraldo, Mário Varela e Miguel de Araújo –, para colmatar a inexistência de uma biblioteca pública na vila, cujos livros circulavam entre residências.

O projeto, financiado por doações de particulares de livros, pelos leitores e pelas receitas de um baile realizado no Clube Condeixa, seria denunciado pelo então vice-presidente da Câmara, Fernando Rebelo, com a PIDE a iniciar um processo de averiguações que culminou, em 1949, em interrogatórios e na apreensão total do espólio.

Dos 150 volumes originais, foram recuperados recentemente 143, depois de décadas sem se conhecer o rasto destes livros.

Para a autarquia, esta exposição é, além de uma mostra bibliográfica, “o reencontro da comunidade com uma memória de resistência”, quando “a Biblioteca Móvel de Condeixa representava uma das raras formas de resistência, tal como a venda de livros ‘debaixo do balcão’ ou as redes clandestinas de leitura”.

“Devolver estes livros a Condeixa, precisamente no dia em que celebramos a Liberdade e o aniversário da nossa Biblioteca Municipal, é um ato de grande simbolismo e de justiça”, acrescentou Liliana Pimentel.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de abril

Alunos da Escola Secundária de Arganil desafiam jovens a explorar interior do país
22 de abril

Digitalização na construção, ferrovia e recursos minerais marcou agenda no Itecons
22 de abril

Espetáculo de Graça Ochoa em Coimbra revisita 65 anos da condição feminina
22 de abril

Catarina Schreck Reis empossada diretora do Museu da Ciência da UC

Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova celebra 25 de Abril com mostra de livros apreendidos pela PIDE

Região de Coimbra insta Governo a avançar com projetos de expansão do metrobus

Condeixa com programa intergeracional para celebrar Abril