Coimbra

Catarina Schreck Reis empossada diretora do Museu da Ciência da UC

22 de abril de 2026 às 17 h12
Nova diretora sucede no cargo a Paulo Trincão | Fotografia: Hugo Faria
Agência Lusa
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Agência Lusa

A técnica superior Catarina Schreck Reis foi hoje empossada diretora do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (UC), sucedendo na direção a Paulo Trincão, que abandona o cargo após se ter aposentado da docência universitária.

“Foi com orgulho e um grande sentido de responsabilidade que aceitei o convite para dirigir o Museu da Ciência da UC, instituição de enorme importância histórica, patrimonial, científica e educativa. No decorrer do próximo ano um dos maiores desafios que o Museu irá enfrentar será ao nível da recuperação dos seus edifícios, fortemente afetados pelas tempestades do último inverno”, destacou Catarina Schreck, que é também docente convidada do Departamento de Ciências da Vida da UC.

Paralelamente, a nova diretora do Museu da Ciência dará prioridade a projetos nas áreas da inventariação, conservação e digitalização das suas coleções, e também nas áreas de divulgação, mediação e educação.

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