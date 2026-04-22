Catarina Schreck Reis empossada diretora do Museu da Ciência da UC

A técnica superior Catarina Schreck Reis foi hoje empossada diretora do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (UC), sucedendo na direção a Paulo Trincão, que abandona o cargo após se ter aposentado da docência universitária.

“Foi com orgulho e um grande sentido de responsabilidade que aceitei o convite para dirigir o Museu da Ciência da UC, instituição de enorme importância histórica, patrimonial, científica e educativa. No decorrer do próximo ano um dos maiores desafios que o Museu irá enfrentar será ao nível da recuperação dos seus edifícios, fortemente afetados pelas tempestades do último inverno”, destacou Catarina Schreck, que é também docente convidada do Departamento de Ciências da Vida da UC.

Paralelamente, a nova diretora do Museu da Ciência dará prioridade a projetos nas áreas da inventariação, conservação e digitalização das suas coleções, e também nas áreas de divulgação, mediação e educação.