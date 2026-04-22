Coimbra

Digitalização na construção, ferrovia e recursos minerais marcou agenda no Itecons

22 de abril de 2026 às 17 h53
Programa incluiu ainda uma visita técnica às instalações do Itecons | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Os setores da construção, ferrovia e recursos minerais – áreas com forte peso na economia portuguesa – estiveram em destaque na semana passada, no Itecons (Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia e Sustentabilidade), durante a primeira edição do evento “Digitalização na Construção, Ferrovia e Recursos Minerais”, subordinado ao tema “Digitalizar, Conectar, Construir o Futuro!”.

A iniciativa reuniu especialistas, empresas e entidades destes setores, promovendo a partilha de conhecimento, o debate sobre desafios atuais e a apresentação de soluções inovadoras, com especial enfoque na digitalização de processos, interoperabilidade e modernização das atividades.

As três fileiras integram o projeto europeu EDIH Digital Built, centrado na qualificação digital da cadeia de valor das empresas. Ao longo do encontro, foram apresentados casos de sucesso e serviços do Pólo DIGITALbuilt, reforçando a importância da colaboração entre os diferentes intervenientes para acelerar a transição digital.

A sessão contou com a presença da diretora executiva da PTPC — Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, Filomena Duarte, que fez a intervenção de abertura e destacou a relevância da cooperação entre os setores. Segundo a responsável, iniciativas como esta contribuem para fortalecer a articulação entre entidades e preparar as empresas para os desafios dos múltiplos projetos em curso.

Entre os momentos de destaque, José Carlos Lino, presidente da buildingSMART Portugal, apresentou a intervenção “BIM e openBIM em Portugal: da estratégia à ação”, sublinhando o papel destas metodologias na transformação digital do setor.

O programa incluiu ainda uma visita técnica às instalações do Itecons, permitindo aos participantes um contacto direto com os laboratórios, infraestruturas e capacidades tecnológicas da instituição, reforçando a ligação entre investigação, inovação e aplicação prática no contexto empresarial.

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