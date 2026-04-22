Alunos da Escola Secundária de Arganil desafiam jovens a explorar interior do país

Alunos da Escola Secundária de Arganil vão desafiar outros jovens a sair da rotina e a explorar o interior de Portugal, mergulhando numa experiência de três dias que combina natureza, cultura e animação turística.

“Durante três dias, os participantes são desafiados a desligar da rotina, explorar o território e viver experiências autênticas, num programa dinâmico que cruza natureza, cultura e animação turística”, sublinhou a organização.

O concelho de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, vai receber a segunda edição do SUPERNATURE – Bootcamp de Turismo na quinta, sexta-feira e sábado, dias 23, 24 e 25 de abril.

Criado pelos alunos do curso profissional técnico de Informação e Animação Turística da Escola Secundária de Arganil, no âmbito das suas Provas de Aptidão Profissional (PAP), o SUPERNATURE – Bootcamp promete transformar Arganil “num verdadeiro palco de experiências de turismo em plena natureza, no coração do Centro de Portugal”.

“Vai muito além de um projeto académico: é um laboratório vivo onde o turismo se aprende no terreno”, salientou.

O Bootcamp irá percorrer vários pontos emblemáticos da região, como Arganil, Mata das Misericórdias, São Martinho da Cortiça, Pombeiro da Beira, Cepos, Côja, Góis e Piódão, promovendo o contacto direto com o património natural e cultural local.

Entre as atividades previstas destacam-se percursos sensoriais e trilhos pedestres, caminhadas aquáticas, experiências equestres, visitas e dinâmicas de interpretação do território, momentos de gastronomia local e internacional, experiências de bem-estar “Zen Nature” e ainda o Festival SuperNature, aberto ao público, que alia música, natureza e networking na Mata das Misericórdias, em Arganil.

O programa inclui ainda alojamento e alimentação, proporcionando “uma experiência completa e imersiva”.

A iniciativa distingue-se ainda por ter uma forte rede de parceiros institucionais e locais, entre os quais o Agrupamento de Escolas de Arganil, a Câmara Municipal de Arganil e a Câmara Municipal de Góis, bem como várias juntas de freguesia e entidades da região.

Segundo a organização, o evento – dirigido a jovens interessados em turismo, natureza e experiências práticas – afirma-se como “uma iniciativa inovadora que valoriza o território, promove o turismo sustentável e capacita os futuros profissionais do setor”.