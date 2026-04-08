Arganil inicia classificação patrimonial da Torre da Paz do tempo da II Guerra Mundial

A Câmara de Arganil iniciou hoje o processo de classificação como monumento de interesse municipal da Torre da Paz, na Benfeita, que tocou pela primeira vez no fim da II Guerra Mundial. Aquela torre de xisto começou por se chamar Torre de Salazar, mas após o 25 de Abril passou a designar-se Torre da Paz, tendo o seu sino tocado pela primeira vez a 07 de maio de 1945, no dia em que acabou a II Guerra Mundial na Europa, com a rendição dos alemães às tropas russas.

A Câmara de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, avançou com o início do processo de classificação, com publicação hoje em Diário da República, procurando preservar aquele monumento e a zona envolvente. “É uma torre muito simbólica não apenas para a História de Benfeita mas para o concelho de Arganil. Assinalou o armistício na Europa e é um edifício marcante e com uma envolvente interessante”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa.

Para o autarca, este procedimento ganha outro simbolismo numa altura em que o mundo vive “sobressaltado” com conflitos e guerras, considerando que a Torre da Paz também é uma recordação do que “foi conquistado e que não fica assegurado eternamente”. Segundo Luís Paulo Costa, a história da Torre da Paz “tem as suas particularidades”, referindo que a sua construção se deve à família Mathias, de Benfeita, nomeadamente Mário Mathias, advogado que regressou a Benfeita após carreira em Lisboa, e irmão de Leonardo Mathias, diplomata que ajudou a trazer Galouste Gulbenkian para Portugal e que foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar.

“A Torre, tal como a Ponte 25 de Abril, teve o nome de Salazar. Deu-se a circunstância de ficar pronta no dia do armistício e rapidamente assumiu nova designação”, conta. O seu sino tem até uma inscrição, onde se lê que tocou “pela primeira vez a anunciar o fim da guerra da Europa em 1945”. Atualmente, cumpre-se a tradição de tocar 1.620 badaladas a 07 de maio, que apesar de se referir que seria o número de dias que durou a Segunda Guerra Mundial (o número é superior), Luís Paulo Costa acredita que fará mais sentido corresponderem aos dias em que Portugal esteve envolvido na Primeira Guerra Mundial.

“É uma história com muitas particularidades”, notou. À agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia da Benfeita, José Gonçalves Pinheiro, diz que já “há uns bons anos” que o sino toca sempre 1.620 badaladas a 07 de maio, o que dura cerca de três horas. “A própria máquina, quando chega àquela data, encarrega-se de fazer o serviço, mas a corda é manual, é tudo manual. Temos de ir lá destravar o mecanismo para dar 1.620 badaladas. E temos de dar corda três vezes para dar as 1.620 badaladas”, disse.

Para o autarca, o dia 07 de maio é sempre um dia especial em Benfeita, esperando que o cessar-fogo agora anunciado na guerra no Irão se transforme em paz. “Esperemos que nesse dia [07 de maio] em que voltamos a tocar o sino, esteja tudo normalizado e não haja guerra”, disse José Gonçalves Pinheiro.