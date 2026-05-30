Empresa inova para tratar águas residuais

Nova empresa é inovadora na área dos produtos orgânicos para tratamento de águas residuais e irá fixar-se na Zona Industrial da Relvinha. Poderá criar cerca de 90 postos de trabalho

A empresa Molécula Nature – Produtos Orgânicos, S. A., que deverá instalar-se na Área de Acolhimento Empresarial da Relvinha, em Sarzedo, no prazo de cerca de um ano, vai criar perto de 90 postos de trabalho. O anúncio foi feito ontem, na apresentação pública deste projeto, que representa um investimento de cerca de 3,6 milhões de euros, na sessão que teve lugar no auditório da Cerâmica Arganilense.

Lembrando que se trata do “único projeto do género em Portugal”, e enfatizando a sua vertente inovadora na área dos produtos orgânicos para tratamento de águas residuais, António Mendes Ferreira referiu que “Portugal tem uma economia de tratamento de água focada em tratamentos convencionais, que está numa linha de abastecimento madura à base de produtos standard”.

Defendeu que “este projeto é uma mais-valia”, já que “introduz um conceito de um produto de origem biológica renovável, de baixo carbono, química verde, para ser uma alternativa àquilo que é o tratamento convencional adotado por todos os que estão na área das águas residuais, industriais ou domésticas”, explicou.

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