CoimbraQueima das Fitas '26

Núcleos da AAC apresentam-se aos estudantes com diversas atividades

30 de maio de 2026 às 08 h00
Filipa Ferreira, Daniela Delgado e Leónia Sousa pertencem ao Núcleo de Estudantes de Medicina | Fotografai: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Durante os dias da Queima das Fitas, os núcleos da Associação Académica de Coimbra (AAC) estão a promover no recinto várias iniciativas dirigidas aos estudantes, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano e incentivar a participação académica e cultural.

As atividades que decorrem nos seus stands junto à tenda incluem jogos e ações que pretendem informar e dar a conhecer as diversas áreas às milhares de pessoas que se deslocam ao recinto.

Exemplo disso é o Núcleo de Estudantes de Medicina que através da distribuição gratuita de preservativos em contexto de festival pretende incentivar à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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