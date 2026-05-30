CoimbraQueima das Fitas '26
Núcleos da AAC apresentam-se aos estudantes com diversas atividades
Filipa Ferreira, Daniela Delgado e Leónia Sousa pertencem ao Núcleo de Estudantes de Medicina | Fotografai: Pedro Filipe Ramos
Durante os dias da Queima das Fitas, os núcleos da Associação Académica de Coimbra (AAC) estão a promover no recinto várias iniciativas dirigidas aos estudantes, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano e incentivar a participação académica e cultural.
As atividades que decorrem nos seus stands junto à tenda incluem jogos e ações que pretendem informar e dar a conhecer as diversas áreas às milhares de pessoas que se deslocam ao recinto.
Exemplo disso é o Núcleo de Estudantes de Medicina que através da distribuição gratuita de preservativos em contexto de festival pretende incentivar à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
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