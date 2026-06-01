Queima das Fitas com mais de 210 mil visitantes

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Mais de 210 mil visitantes passaram, este ano, pela Queima das Fitas de Coimbra, revelou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS, o coordenador geral do evento, Carlos Missel. A festa estudantil terminou no sábado com um dia dedicado aos antigos estudantes. Em palco estiveram os GNR, Fingertips e o dj suíço Yves Larock.

“Tivemos, este ano, ao longo das nove noites, mais de 210 mil visitantes. Este é um número superior ao do ano passado. Tivemos mais dias bem compostos. Os estudantes aderiram e deram um feedback muito positivo sobre o cartaz”, contou Carlos Missel.

Apesar de considerar que foi uma edição positiva, o responsável admitiu que existiram alguns “percalços”. “O palco principal funcionou as nove noites com gerador e todas as noites tivemos cortes nos bares. As cheias danificaram alguns cabos que estavam enterrados”, contou.

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