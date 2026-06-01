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Sete representantes da região figuram nos 147 finalistas do concurso das “Novas 7 Maravilhas de Portugal”

01 de junho de 2026 às 11 h20
“Conímbriga é o sítio arqueológico mais visitado do nosso país” destaca a organização do concurso | Arquivo Museu Nacional de Conímbriga
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A Barragem da Aguieira, a Universidade de Coimbra, o Museu Nacional de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, o Mosteiro de Santa Clara -a -Velha (Coimbra), o Museu do Azeite – Bobadela (Oliveira do Hospital) e a Mata Nacional do Bussaco são os sete representantes da Região Metropolitana de Coimbra (RM Coimbra-CIM) na lista de 147 patrimónios finalistas das “Novas 7 Maravilhas de Portugal”.
Segundo a lista final, consultada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, os sete patrimónios da RM Coimbra são finalistas em cinco categorias: Grandes Obras (Infraestruturas), História (Interesse Histórico), Religião, Século XXI (Arquitetura Contemporânea, construções desde 1985 até à atualidade) e Turismo (Interesse Turístico).
Os sete patrimónios juntam-se a mais 141 finalistas, que seguem para a próxima fase do concurso nacional que tem na génese a “valorização e promoção do património português”. “Após uma das maiores participações de sempre – com 629 candidaturas de todo o território nacional, incluindo regiões autónomas-um painel de 140 especialistas, identificado pelas entidades do Conselho Científico, selecionou os patrimónios que irão agora disputar a preferência dos portugueses através de votação popular”, clarifica a organização.

Leia mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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