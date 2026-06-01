ADFP premiada na Gala Paixão Pelo Vinho Awards 2026

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Fundação ADFP, com sede em Miranda do Corvo, foi distinguida na gala anual “Paixão pelo Vinho”, realizada no Casino da Figueira da Foz, com prémio especial de reconhecimento nacional.

Evento que reuniu produtores, enólogos e especialistas de todo o país.

“Mais do que um prémio, este galardão simboliza o reconhecimento de uma filosofia única, desenvolvida pela Fundação ADFP, que transforma cada garrafa num veículo de dignidade, participação e superação pessoal”, diz a a fundação.

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