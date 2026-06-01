Agir/ Negócios

ADFP premiada na Gala Paixão Pelo Vinho Awards 2026

01 de junho de 2026 às 10 h40
Jaime Ramos com enólogo Gonçalo Moura da Costa | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Fundação ADFP, com sede em Miranda do Corvo, foi distinguida na gala anual “Paixão pelo Vinho”, realizada no Casino da Figueira da Foz, com prémio especial de reconhecimento nacional.

Evento que reuniu produtores, enólogos e especialistas de todo o país.

“Mais do que um prémio, este galardão simboliza o reconhecimento de uma filosofia única, desenvolvida pela Fundação ADFP, que transforma cada garrafa num veículo de dignidade, participação e superação pessoal”, diz a a fundação.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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