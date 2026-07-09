AB Tyres e Dunlop estabelecem aliança estratégica em Portugal

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Uma aliança estratégica entre a AB Tyres e a Dunlop foi oficializada. Marcas querem fortalecer o posicionamento, desempenho e segurança de modo a oferecerem os melhores serviços aos clientes

A AB Tyres, com sede em Casal Comba, na Mealhada, e a Dunlop estabeleceram uma aliança estratégica para Portugal. Objetivo passa por dar início a uma nova etapa para uma das marcas de pneus mais reconhecidas do mundo.

A decisão surge após a aquisição direitos da marca pelo Grupo Sumitomo Rubber Industries para os mercados da Europa, América do Norte e Oceania. A operação reforça a ambição do grupo japonês de acelerar o crescimento da Dunlop no segmento premium e de fortalecer o posicionamento de uma marca historicamente associada à inovação, ao desempenho e à segurança.

“A nomeação da nossa marca como parceiro estratégico da Dunlop em Portugal traduz a confiança depositada na empresa portuguesa para aumentar a quota de mercado da marca, reforçar a proximidade à rede de parceiros e desenvolver uma estratégia comercial adequada às especificidades do mercado nacional”, disse a AB Tyres em comunicado.

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