Penacova

“Exigimos o funcionamento da Extensão de Saúde de Lorvão”

09 de julho de 2026 às 10 h45
Extesnão de Saúde de Lorvão tem estado fechada frequentemente | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Câmara de Penacova e a Junta de Freguesia de Lorvão manifestaram a sua preocupação “perante os sucessivos constrangimentos e o encerramento frequente da Extensão de Saúde de Lorvão”.

Em comunicado publicado nas redes sociais, as duas instituições referem que “esta situação afeta especialmente os cidadãos mais idosos”.

“Constituem uma parte significativa da população da freguesia e dependem de cuidados de saúde de proximidade, regulares e acessíveis. Não é aceitável”, apontam.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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