“Exigimos o funcionamento da Extensão de Saúde de Lorvão”

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Câmara de Penacova e a Junta de Freguesia de Lorvão manifestaram a sua preocupação “perante os sucessivos constrangimentos e o encerramento frequente da Extensão de Saúde de Lorvão”.

Em comunicado publicado nas redes sociais, as duas instituições referem que “esta situação afeta especialmente os cidadãos mais idosos”.

“Constituem uma parte significativa da população da freguesia e dependem de cuidados de saúde de proximidade, regulares e acessíveis. Não é aceitável”, apontam.

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