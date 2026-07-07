IKEA abre a 30 de julho no Retail Park

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Coimbra prepara-se para receber a primeira loja IKEA, que abre a 30 de julho no Retail Park, num investimento de três milhões de euros. A presidente da câmara admite, porém, a possibilidade de futuros investimentos da marca no concelho

A primeira loja IKEA em Coimbra abre no dia 30 de julho, marcando a estreia da multinacional sueca na região Centro e reforçando a presença em Portugal, após mais de duas décadas de atividade no país.

O anúncio foi feito ontem, durante uma visita ao espaço, ainda em fase final das obras, instalado na antiga Moviflor, no Retail Park. O investimento (de três milhões de euros) introduz em Portugal um novo conceito de loja de proximidade.

Com cerca de 4000 metros quadrados, a unidade será a primeira do país a adotar este formato compacto, que combina exposição e venda imediata de centenas de artigos, serviços de planeamento e acesso ao catálogo completo por encomenda.

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