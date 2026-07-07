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IKEA abre a 30 de julho no Retail Park

07 de julho de 2026 às 09 h22
Entidades oficiais durante uma visita à nova loja, ainda em fase final de obras | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
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Coimbra prepara-se para receber a primeira loja IKEA, que abre a 30 de julho no Retail Park, num investimento de três milhões de euros. A presidente da câmara admite, porém, a possibilidade de futuros investimentos da marca no concelho

A primeira loja IKEA em Coimbra abre no dia 30 de julho, marcando a estreia da multinacional sueca na região Centro e reforçando a presença em Portugal, após mais de duas décadas de atividade no país.

O anúncio foi feito ontem, durante uma visita ao espaço, ainda em fase final das obras, instalado na antiga Moviflor, no Retail Park. O investimento (de três milhões de euros) introduz em Portugal um novo conceito de loja de proximidade.

Com cerca de 4000 metros quadrados, a unidade será a primeira do país a adotar este formato compacto, que combina exposição e venda imediata de centenas de artigos, serviços de planeamento e acesso ao catálogo completo por encomenda.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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