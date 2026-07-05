Primeira loja da IKEA em Coimbra com pré-inauguração agendada para amanhã

Realiza-se amanhã, 6 de julho, a pré inauguração da primeira loja do IKEA em Coimbra. Trata-se de um marco histórico para o concelho bem como para a Região Centro, num investimento que consolida a cidade dos estudantes como principal polo económico da região.

Em comunicado, o município liderado por Ana Abrunhosa refere que “a nova loja da marca sueca servirá o concelho de Coimbra e toda a região envolvente, oferecendo às famílias locais acesso próximo a soluções de mobiliário e decoração sustentáveis. A proximidade da loja democratiza o acesso a soluções de mobiliário e decoração funcionais e sustentáveis, eliminando as deslocações dispendiosas a Lisboa ou ao Porto”.

Além disso, “este projeto criará postos de trabalho diretos e indiretos, contribuindo para a fixação de talento na região e melhorando a qualidade de vida das famílias locais”, acrescenta a autarquia.

A IKEA é globalmente reconhecida pela sua política rigorosa e colaborativa de parceiros, pautada pelo código de conduta IWAY (o código de sustentabilidade e responsabilidade social da marca). Esta política exige elevados padrões ambientais, condições de trabalho dignas e eficiência de recursos e, em contrapartida, oferece aos fornecedores locais contratos de longo prazo, transferência de tecnologia e integração numa cadeia de valor global. Desta forma, “para o tecido empresarial de Coimbra e da Região Centro, especialmente nos sectores da madeira, mobiliário, têxtil e cerâmica, esta política representa uma oportunidade para a modernização e adoção de práticas sustentáveis”, precisa o documento

No documento, é ainda descrito que “este investimento pretende alargar a oferta comercial existente, complementando o mercado local sem criar concorrência desleal. O objetivo é proporcionar aos consumidores uma oferta diversificada há muito aguardada pela região”.

A escolha de Coimbra demonstra a confiança da IKEA nas potencialidades do território, validando os ativos estratégicos da cidade como a Universidade, os centros de investigação, o ecossistema de inovação, a área da saúde e a localização privilegiada.

A abertura desta loja da marca sueca em Coimbra confirma a cidade como um território de oportunidades, capaz de atrair investimento internacional e reforçar a sua centralidade económica.

A terminar, o executivo municipal “orgulha-se de fazer parte deste marco histórico e de ver concretizar-se uma ambição há muito desejada pela população da região”.