Figueira da Fozopiniao

A estrutura dos parece-me adequada

07 de julho de 2026 às 10 h15
Carlos Beja
Autor
Carlos Beja
Carlos Beja
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Carlos Beja

A estrutura dos serviços de saúde no concelho parece-me adequada. A existência de um Hospital Distrital é uma referência obrigatória, seja para o concelho, seja para os concelhos limítrofes. A estrutura funcional e humana do Hospital Distrital da Figueira da Foz, com muitos quadros médicos, enfermeiros e operacionais jovens é referida em inquéritos de opinião, como muito satisfatória.

O mesmo não se passa, infelizmente, com os cuidados primários de saúde que, não obstante a qualidade dos seus profissionais, encontram as suas estruturas físicas muito deterioradas ou mesmo inexistentes. Bem, faz a Câmara Municipal em investir, nomeadamente ao abrigo do PRR, na construção ou reconstrução destes centros, seja na área urbana, seja nas freguesias rurais. Só com cuidados primários de saúde eficazes e dotados de equipamentos podemos abrandar a sobrecarga da urgência hospitalar.

Um concelho que tem um Hospital Distrital, vários Hospitais Centrais a 40 km de distância, está muito melhor servido do que a generalidade do país. Lacuna que importa rapidamente colmatar é a inexistência de Unidades de Cuidados Continuados. Uma população cada vez mais envelhecida tem nestas Unidades a sua retaguarda, não só para os utentes, mas também para as suas famílias, podendo simultaneamente aliviar a imensa sobrecarga hospitalar.

E convém não esquecer, nem ocultar, que no período de verão o concelho quadruplica a sua população, também ela ocasionalmente utente dos serviços de saúde locais.
Como diz o povo: “Cautelas e caldos de galinha, não fazem mal a ninguém”.

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