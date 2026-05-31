FotogaleriasQueima das Fitas '26

Queima das Fitas – Noite do Dia do Antigo Estudante (Fotogaleria)

31 de maio de 2026 às 15 h54

A Noite do Antigo Estudante arrancou com a atuação dos GNR, que abriram o palco principal perante uma moldura humana intergeracional. O público reagiu com entusiasmo, acompanhando em uníssono os principais clássicos do pop-rock da banda portuense.

A tónica de nostalgia manteve-se com o concerto dos Fingertips, cujo alinhamento recuperou os grandes êxitos que marcaram a geração universitária do início dos anos 2000.

O encerramento da pista de dança da Praça da Canção ficou a cargo de Yves Larock. O DJ e produtor internacional garantiu o fecho das festividades em ambiente de euforia, com o recinto a vibrar ao som do icónico tema “Rise”.

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