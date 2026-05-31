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Filipe Albuquerque conquistou primeiro pódio da temporada em Detroit

31 de maio de 2026 às 16 h05
Piloto de Coimbra, que faz dupla com Ricky Taylor, terminou no 3.º lugar | Fotografia: DR
Agência Lusa
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Agência Lusa

O piloto português Filipe Albuquerque (Cadillac) conquistou o primeiro pódio da temporada no Campeonato Norte-Americano de Resistência (IMSA), quinta ronda da temporada, ao terminar em terceiro.

O piloto luso, que faz dupla com Ricky Taylor, terminou no terceiro lugar, a 6,758 segundos da dupla vencedora, Jack Aitken e Earl Bamber (Cadillac), com Philipp Eng and Marco Wittmann (BMW) na segunda posição, a 6,023.

Albuquerque largou da sétima posição da grelha para a corrida citadina, num traçado onde as ultrapassagens são difíceis. Já no decorrer da prova, as coisas complicaram-se quando, numa altura em que rodava na sexta posição, o Cadillac de Albuquerque sofreu um toque de um adversário, atirando-o para o oitavo posto.

 

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Ainda assim, o piloto de Coimbra conseguiu recuperar até ao terceiro lugar.

“O fim de semana foi duro e a corrida nada pacífica num circuito com poucos pontos de ultrapassagem”, disse Albuquerque. Enaltecendo o andamento do Cadillac, o piloto de Coimbra explicou que conseguiu “aproveitar as oportunidades e erros dos outros” pilotos, implementando uma estratégia que se revelou certeira para a recuperação de posições.

“E finalmente traduzimos o nosso trabalho num resultado que nos satisfaz. Espero que daqui para a frente seja sempre a melhorar até chegar às vitórias”, referiu o piloto português, convencido de que este resultado marcará “o ponto de viragem da temporada”.

Agora segue-se a participação nas 24h de Le Mans que terão lugar de 10 a 14 de junho, em França.

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