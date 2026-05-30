Jorge Fernandes eleito presidente da Associação de Árbitros de Judo de Portugal

O ex-presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) Jorge Fernandes foi eleito, na noite de ontem, para a liderança da Associação de Árbitros de Judo de Portugal (AAJP), num escrutínio envolto em polémica.

Jorge Fernandes, que é também presidente da Associação de Judo de Coimbra e foi afastado da direção da FPJ em dezembro de 2022, por alegadas irregularidades na gestão, foi candidato único na assembleia eleitoral realizada hoje, em Coimbra.

O ex-presidente da FPJ recebeu 19 votos, numa eleição com um voto em branco, e na qual estavam habilitados a votar apenas 34 árbitros de um universo de 270 nos cadernos eleitorais, mas a maioria dos quais sem as quotas de 2026 em dia.

Na corrida à AAJP esteve também o presidente que agora cessa funções, Francisco Gaitinha, mas a sua lista foi rejeitada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) por não cumprir três critérios previstos no regulamento eleitoral.

De acordo com o presidente da MAG, Joaquim Pereira, a lista não foi validada por falta de declarações de aceitação dos seus membros, por quotas em atraso e por não estar subscrita por cinco árbitros fora da direção proposta.

Durante o dia, o ex-presidente Francisco Gaitinha, que viu a lista por si liderada ser rejeitada, acusou, em declarações à agência Lusa, o presidente da MAG de condicionar o ato eleitoral, com a marcação para Coimbra.

Segundo o ex-presidente do setor da arbitragem, tinha ficado decidido que as eleições deveriam coincidir com uma competição nacional ou reunião de árbitros, para poder levar a uma maior votação, mas que isso foi desvirtuado.

“Foi mesmo feito para o candidato da outra lista [Jorge Fernandes] ganhar as eleições dos árbitros”, frisou Francisco Gaitinha, especificando que muitos representantes do setor, das ilhas e outras partes do continente não poderiam estar em Coimbra.

Esta eleição motivou também na quinta-feira uma denúncia do ex-presidente do judo da Ilha Terceira, Mário Coelho, junto do Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ), acusando o presidente da MAG de apresentar um regulamento eleitoral não aprovado pelo órgão, escolher um local que impossibilitava a deslocação dos árbitros e que não foram respeitados prazos.

A tomada de posse de Jorge Fernandes como novo presidente da AAJP deverá decorrer em 13 de junho.