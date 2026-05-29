“A Corrida Mais Bonita de Portugal” está de regresso à Figueira da Foz

Tem apenas três anos, mas é já uma referência, ao nível regional, no circuito de provas de estrada. A “Corrida Mais Bonita de Portugal”, liga a Praia de Quiaios à marginal da Figueira da Foz. O percurso atravessa a icónica estrada do “Enforca Cães” e contempla também uma caminhada, igualmente na distância de 10 quilómetros.

A corrida e a caminhada vão para a estrada no dia 14 de junho, domingo. A partida é na Praia de Quiaios e a chegada e defronte da Torre do Relógio.

Na apresentação da prova, Manuel Domingues, vereador com o pelouro do Desporto, admitiu que a organização da corrida, na Figueira da Foz, “tem ultrapassado as expectativas”, como se comprova com o recorde de inscrições nesta 3.ª edição: são seis mil, ao todo, 33 por cento mais do que no ano passado, e isto porque foi decidido não aceitar mais atletas.

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