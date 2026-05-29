DesportoFigueira da FozModalidades

“A Corrida Mais Bonita de Portugal” está de regresso à Figueira da Foz

29 de maio de 2026 às 08 h26
Apresentação da prova reunião autarcas, atletas e organização | Foto: DB/Paulo Marques
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Tem apenas três anos, mas é já uma referência, ao nível regional, no circuito de provas de estrada. A “Corrida Mais Bonita de Portugal”, liga a Praia de Quiaios à marginal da Figueira da Foz. O percurso atravessa a icónica estrada do “Enforca Cães” e contempla também uma caminhada, igualmente na distância de 10 quilómetros.

A corrida e a caminhada  vão para a estrada no dia 14 de junho, domingo. A partida é na Praia de Quiaios e a chegada e defronte da Torre do Relógio.

Na apresentação da prova, Manuel Domingues, vereador com o pelouro do Desporto, admitiu que a organização da corrida, na Figueira da Foz, “tem ultrapassado as expectativas”, como se comprova com o recorde de inscrições nesta 3.ª edição: são seis mil, ao todo, 33 por cento mais do que no ano passado, e isto porque foi decidido não aceitar mais atletas.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de maio

Uma boleia para as Portas do Inferno
29 de maio

Redifogo inaugurou nova delegação em Tondela
29 de maio

Já vi disto, já vivi isto, não quero isso…nem isto!
29 de maio

O salário e a função

Desporto

“A Corrida Mais Bonita de Portugal” está de regresso à Figueira da Foz

Afonso Eulálio mantém quinto lugar na geral e camisola branca da juventude no Giro

17.º Colóquio – Futebol, Arbitragem e Jornalismo na noite de sábado em Ançã

Figueira da Foz

Movimento quer ruas mais seguras

“A Corrida Mais Bonita de Portugal” está de regresso à Figueira da Foz

Coligação Evoluir Figueira exige desmantelamento de empresa de biocombustíveis

Modalidades

“A Corrida Mais Bonita de Portugal” está de regresso à Figueira da Foz

Afonso Eulálio mantém quinto lugar na geral e camisola branca da juventude no Giro

RC Lousã recusa participar na Divisão de Honra Top-12