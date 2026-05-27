Coligação Evoluir Figueira exige desmantelamento de empresa de biocombustíveis

A Coligação Evoluir Figueira (BE, Livre e PAN) exigiu hoje a impugnação da consulta pública do Licenciamento Único de Ambiente da unidade de produção de biocombustíveis da BioAdvance e o desmantelamento da empresa instalada na Figueira da Foz.

A empresa instalada no terminal do porto da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, esteve a laborar em 2025 sem as devidas licenças e foi investigada pela eventual prática de um crime de poluição com perigo comum.

Em comunicado, a coligação manifestou “profunda preocupação e indignação” perante a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de abrir uma nova consulta pública do Licenciamento Único de Ambiente, que decorre até 26 de junho no portal Participa.

“Todo este projeto está marcado por um histórico de irregularidades graves, omissões e relatório incompletos que tentaram escapar ao escrutínio legal e ambiental”, lê-se na mesma nota da coligação formada pelo BE, Livre e PAN, que exige também a responsabilização de todos os intervenientes no processo.

De acordo com o relatório base apenso ao processo de consulta pública, datado de março, aquela unidade industrial tem capacidade para produzir biodiesel – a partir de óleos alimentares usados, oleínas e ácidos gordos – e glicerina.

O biodiesel produzido a partir de óleos usados é considerado “um biocombustível de segunda geração, ou biocombustível avançado, cuja produção permite o aproveitamento de uma matéria-prima que, de outro modo, seria descartada como resíduo, funcionando como um combustível alternativo ao gasóleo, podendo ser utilizado como substituto do diesel convencional sem exigir alterações do motor”, sustenta o documento.

Para a coligação Evoluir Figueira, “a instalação de uma unidade industrial que utiliza, manipula e armazena substâncias perigosas e potencialmente tóxicas numa zona estuarina tão vulnerável e em proximidade direta de populações, representa uma ameaça à saúde e bem-estar de todos os figueirenses e à proteção dos nossos recursos naturais”.

“Nos períodos de laboração, a população sofreu com maus odores intensos, dores de cabeça, náuseas e irritação na garganta”, sustentou.

Em fevereiro de 2025, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) confirmou a suspensão do estatuto de projeto PIN (Potencial Interesse Nacional) por falta de Título Digital de Instalação, “que habilitaria a execução do projeto do estabelecimento industrial do tipo 1”.

Cerca de um mês depois, a CCDRC e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) revelaram que a BioAdvance funcionou sem Título de Exploração e Licença Ambiental, o que motivou um auto de notícia para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

Também a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) invocou a falta de licenças da unidade para suspender o estatuto de projeto PIN.

“Perante todo o histórico deste projeto, os impactos observáveis na população e nos recursos naturais, e a existência de investigações de natureza administrativa, contraordenacional e criminal ainda em curso, consideramos assim incompreensível e insultuosa a decisão da APA em abrir nova consulta pública”, sublinhou a coligação.

Ao longo do próximo mês, a Evoluir Figueira promete “estar nas ruas, junto da população, a recolher assinaturas” e a fazer pressão aos mais diversos níveis, municipal, nacional e europeu para impedir o funcionamento da BioAdvance.

A instalação da empresa na Figueira da Foz resultou de um contrato de concessão assinado em agosto de 2022 com a administração do porto, que emitiu em dezembro do mesmo ano o alvará de licença.