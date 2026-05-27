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Operação do metrobus reforçada durante a Expo-Miranda

27 de maio de 2026 às 17 h26
Fotografia: Arquivo
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Vai ser reforçado o serviço do metrobus durante a 34.ª edição da Expo-Miranda, certame que arranca amanhã e decorre até segunda-feira, 1 de junho e dia do feriado municipal.

Em comunicado, a Metro Mondego refere que “esta medida pretende responder ao aumento esperado da procura e assegurando melhores condições de mobilidade para residentes e visitantes da região”.

De acordo com a Metro Mondego, o reforço da oferta será implementado no troço suburbano entre as estações Vale de Açor e Lousã Estação acontece no sábado, 20 de maio, entre as 19H00 e as 01H00, com frequência de 30 minutos, em ambos os sentidos.

Já no domingo, 31 de maio, o serviço será reforçado entre as 14H00 e as 19H00, com frequência de 30 minutos, em ambos os sentidos e das 19H00 e as 00H00, com frequência de 15 minutos, em ambos os sentidos.

Com este reforço, a Metro Mondego “pretende garantir um serviço mais cómodo, frequente e ajustado às necessidades de deslocação durante um dos eventos de maior afluência da região”.

Fora destes períodos, mantêm-se os horários regulares previstos para o serviço de sábado e domingo.

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