Figueira da Foz

Jovem atropelado na Figueira da Foz

27 de maio de 2026 às 17 h41
A Polícia de Segurança Pública já está no local | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um jovem de 15 anos ficou ferido hoje à tarde, depois de ser atropelado na rua Doutor Mário Azenha, na Figueira da Foz.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS,  fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz ainda não sabiam da gravidade dos ferimentos da vítima, pois os operacionais ainda estavam a deslocar-se para o local do atropelamento.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já está no local.

| Notícia em atualização

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