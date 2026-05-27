Jovem atropelado na Figueira da Foz

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um jovem de 15 anos ficou ferido hoje à tarde, depois de ser atropelado na rua Doutor Mário Azenha, na Figueira da Foz.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz ainda não sabiam da gravidade dos ferimentos da vítima, pois os operacionais ainda estavam a deslocar-se para o local do atropelamento.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já está no local.

| Notícia em atualização