Miranda do Corvo

Município vai contrair empréstimo de 2,5 ME para saneamento e água

22 de maio de 2026 às 15 h05
Proposta do executivo foi hoje aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara | Fotografia: Arquivo
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A Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, vai contrair um empréstimo de 2,5 milhões de euros (ME) para obras de saneamento e renovação da rede de abastecimento de água.

A proposta do executivo foi hoje aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara.

“É um empréstimo a médio e longo prazo, num montante de 2,5 milhões de euros, destinado a financiar investimentos no âmbito de obras de saneamento de águas residuais e na renovação das redes de abastecimento de água”, disse à agência Lusa a vice-presidente da autarquia (PSD/CDS-PP).

 

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Segundo Ana Sofia Vaz, o valor do empréstimo a contrair está direcionado, sobretudo, para a obra que já está em curso nas aldeias de Vila Flor, Sandoeira e Meroucinhos, na freguesia de Vila Nova.

Estão também a decorrer obras em Casais de São Clemente, na freguesia de Lamas, com a autarquia de Miranda do Corvo a prever, “em breve”, também avançar com obras de saneamento em Granja, Lata e Cortes, na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide, permitindo alargar a taxa de cobertura de saneamento no concelho.

“Temos cerca de 60% de taxa de cobertura e, agora, com este empréstimo, vamos alavancar essa taxa”, adiantou.

A proposta para a contratação do empréstimo será submetida à Assembleia Municipal, órgão no qual a coligação PSD/CDS-PP tem maioria.

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