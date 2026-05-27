A17 reaberta ao trânsito na zona de Cantanhede após interrupção de quase nove horas

A Autoestrada 17 reabriu ao trânsito no sentido Sul/Norte, em Cantanhede, depois de quase nove horas de interrupção, devido a um acidente que provocou um morto e um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo o Comando Territorial de Coimbra, aquele troço foi reaberto às 12:30, depois de terem sido desobstruídas e limpas as faixas de rodagem.

Uma colisão entre dois veículos de mercadorias na A17, ao quilómetro 82, na zona de São Caetano, na zona de Cantanhede, distrito de Coimbra, ocorrida às 03:58, provocou uma vítima mortal e um ferido ligeiro.