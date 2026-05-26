Metro Mondego mandatada para expansões a Condeixa-a-Nova, Cantanhede e Mealhada
A Metro Mondego foi mandatada para avançar com estudos e projetos necessários para a expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) aos concelhos de Condeixa-a-Nova, Cantanhede e Mealhada, revelaram os municípios.
A expansão do ‘metrobus’ (autocarro articulado em via dedicada) àqueles concelhos é defendida pelos municípios abrangidos e pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), com o despacho do Governo à Metro Mondego a surgir depois de o ministro das Infraestruturas ter admitido que estava a ser estudada essa possibilidade.
A presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel, disse à agência Lusa ter sido informada de um despacho do Governo para mandatar a Metro Mondego (MM) a avançar com os projetos necessários à expansão do SMM no seu concelho.
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Liliana Pimentel deu conta da informação recebida no final da reunião do executivo camarário, na segunda-feira.
“Já recebemos a indicação de que há um despacho para o avanço da linha até Condeixa[-a-Nova]”, indicou.
À Lusa, a autarca considerou que “é um passo muito significativo” e assumiu que “foi com muita alegria” que recebeu a informação.
“Vem de certa forma confirmar algo que o senhor ministro [das Infraestruturas] na última visita que teve em Coimbra disse, que é para avançar e será para avançar ainda neste mandato”, justificou.
A autarca assumiu que o que queriam “muito era que a dotação financeira viesse também para esta expansão”, apontando que no estudo de viabilidade económico-financeira encomendado pela Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra “está clarificado” que a expansão para Condeixa-a-Nova “é altamente beneficiária da operação”.
“O nível de utilização que os condeixenses vão ter face até às outras localidades, como a Lousã, Miranda [do Corvo], e até Cantanhede, é três vezes superior. A entrada de Condeixa é absolutamente necessária até para alavancar financeiramente [o projeto] e para o equilíbrio financeiro da operação no seu todo”, sustentou.
Também a presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, confirmou hoje à Lusa que o seu município foi notificado do despacho do Governo, referindo que, na sexta-feira, numa reunião enquanto presidente da CIMRC com a Metro Mondego, foi-lhe dito que aquela entidade tinha sido mandatada para “realizar estudos, projetos e demais tarefas” associados às expansões.
Helena Teodósio recordou que a CIMRC já realizou no passado um estudo aprofundado das possíveis expansões, tendo como expectativa que a Metro Mondego avance já com projetos de execução.
“É uma medida muito importante para cada um dos territórios. Poderá haver a necessidade de se pegar nesse estudo [prévio] e fazer alguma análise necessária, mas o principal trabalho está feito e, se não houver nada que colida, temos de avançar com os projetos de execução”, vincou, defendendo celeridade neste processo.
Congratulando-se com a vontade do Governo em avançar com as expansões, Helena Teodósio realçou também a importância de este processo avançar em paralelo com a linha de alta velocidade, que irá servir Coimbra, permitindo uma complementaridade com a ferrovia.
Enquanto presidente da CIMRC, Helena Teodósio considerou que estas expansões são também elas fundamentais para afirmação de Coimbra como região metropolitana.
Também o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, confirmou ter conhecimento de que a Metro Mondego foi mandatada para avançar com estudos e projetos necessários para a expansão do SMM ao seu concelho.
“Há aqui algumas análises ainda a fazer relativamente à Mealhada, mas parece-me bem. Acima de tudo, a minha preocupação e a preocupação de todos nós da Mealhada é a de ter acesso a Coimbra e vice-versa o mais rápido possível”, sustentou.
Para o autarca, a prioridade é fazer com que a distância a percorrer entre os concelhos da Mealhada e de Coimbra seja feita da forma mais célere, “seja de metro, de comboio, metro em linha ou metro em BRT [Bus Rapid Transit (Transporte Rápido por Autocarro)]”.
“É fundamental esta ligação rápida para bem de toda a população que trabalha e vive, quer em Coimbra, quer na Mealhada, quer nesta zona”, indicou.
Recentemente, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, numa publicação nas redes sociais, afirmou que a Metro Mondego foi mandatada a realizar “estudos com vista à expansão” do ‘metrobus’.
A agência Lusa procurou esclarecimentos junto da Metro Mondego, mas sem sucesso.
O SMM serve atualmente Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo, mas ainda não está concluído.
Em 2022, um estudo encomendado pela CIMRC para a expansão do metrobus concluiu que as ligações a Cantanhede e Mealhada e Condeixa-a-Nova eram aquelas que reuniam mais condições para serem implementadas.