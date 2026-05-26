Coimbra

Corpo de jovem de Erasmus encontrado junto ao Parque Verde

26 de maio de 2026 às 15 h47
Corpo foi encontrado há momentos junto às Docas, em Coimbra | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O estudante estrangeiro de 27 anos de Erasmus desparecido desde o passado domingo foi encontrado há momentos sem vida por uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, informou o comandante da corporação, Paulo Palrilha.

“O jovem foi encontrado na margem direita, dentro de água, junto às Docas”, disse.

Ao que tudo indica, o jovem mergulhou nas águas do rio Mondego durante a realização do Cortejo das Fitas de Coimbra e posteriormente despareceu.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, o alerta do desaparecimento surgiu pela PSP na madrugada de ontem, às 02H30.

“Assim que amanheceu, às 06H00, iniciámos as buscas subaquáticas com uma equipa especializada de mergulhadores que estiveram a operar no rio, tanto na margem esquerda como na direita”, começou por dizer.

 

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de maio

PJ detém suspeitos de ajudarem a regularizar ilegalmente quatro mil imigrantes
26 de maio

Queima das Fitas - Segunda-feira (fotogaleria)
26 de maio

ULS de Coimbra reduz número de doentes internados com bactérias multirresistentes
26 de maio

Giro: Eulálio desce a quinto da geral após nova etapa conquistada por Vingegaard

Coimbra

PJ detém suspeitos de ajudarem a regularizar ilegalmente quatro mil imigrantes

ULS de Coimbra reduz número de doentes internados com bactérias multirresistentes

Sondagem: Concorda com o corte de horários dos SMTUC?