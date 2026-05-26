Corpo de jovem de Erasmus encontrado junto ao Parque Verde

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O estudante estrangeiro de 27 anos de Erasmus desparecido desde o passado domingo foi encontrado há momentos sem vida por uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, informou o comandante da corporação, Paulo Palrilha.

“O jovem foi encontrado na margem direita, dentro de água, junto às Docas”, disse.

Ao que tudo indica, o jovem mergulhou nas águas do rio Mondego durante a realização do Cortejo das Fitas de Coimbra e posteriormente despareceu.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, o alerta do desaparecimento surgiu pela PSP na madrugada de ontem, às 02H30.

“Assim que amanheceu, às 06H00, iniciámos as buscas subaquáticas com uma equipa especializada de mergulhadores que estiveram a operar no rio, tanto na margem esquerda como na direita”, começou por dizer.

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