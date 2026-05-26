DesportoModalidades

Giro: Eulálio desce a quinto da geral após nova etapa conquistada por Vingegaard

26 de maio de 2026 às 16 h29
Fotografia: Eurosport Portugal
AMG / Agência Lusa
Autor
AMG / Agência Lusa

O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) saiu hoje do pódio da 109.ª Volta a Itália, após a 16.ª etapa, na qual o dinamarquês Jonas Vingegaard reforçou a liderança da geral ao vencer pela quarta vez.

O líder da Visma-Lease a Bike coroou em solitário o alto de Carì, depois de isolar-se a pouco mais de seis quilómetros do final da ligação de 113 desde Bellinzona, que cumpriu em 02:57.40 horas, deixando o austríaco Felix Gall (Decathlon) a 01.09 minutos e o australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), que foi terceiro, a 01.11.

Vingegaard somou a quarta vitória em etapas nesta edição do Giro, que lidera com 04.03 minutos de vantagem sobre Gall, o novo segundo classificado, e 04.27 sobre o neerlandês Thymen Arensman (Netcompany INEOS), que é terceiro.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

Afonso Eulálio, ainda líder da juventude, descolou do grupo de favoritos no início da subida final e cedeu 03.04 minutos na meta, descendo à quinta posição da geral, a 05.40 minutos do ‘maglia rosa’, na véspera da ligação de 202 quilómetros ondulados entre Cassano d’Adda e Andalo.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de maio

PJ detém suspeitos de ajudarem a regularizar ilegalmente quatro mil imigrantes
26 de maio

Queima das Fitas - Segunda-feira (fotogaleria)
26 de maio

ULS de Coimbra reduz número de doentes internados com bactérias multirresistentes
26 de maio

Giro: Eulálio desce a quinto da geral após nova etapa conquistada por Vingegaard

Desporto

Giro: Eulálio desce a quinto da geral após nova etapa conquistada por Vingegaard

Rosário Borges vence Taça de Portugal de marcha em pista

Ciclismo: Margarida Bandeira é campeã nacional de downhill

Modalidades

Giro: Eulálio desce a quinto da geral após nova etapa conquistada por Vingegaard

Rosário Borges vence Taça de Portugal de marcha em pista

Ciclismo: Margarida Bandeira é campeã nacional de downhill