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Rosário Borges vence Taça de Portugal de marcha em pista

26 de maio de 2026 às 11 h45
Atleta do Olivais junta a o troféu de pista ao Nacional de estrada conquistado na semana anterior | Foto: Federação Portuguesa de Atletismo
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A marchadora do Olivais venceu, este sábado, a Taça de Portugal, nos 5.000m marcha no escalão sub-18
Uma semana depois de se sagrar campeã nacional em estrada, a atleta conimbricense foi mais forte (24:38), agora na pista do Estádio 1.º de Maio, em Braga, com cinco segundos de vantagem para a 2.ª classificada, Isabel Laginhas (Senhora Desterro) e 17 segundos para a 3.ª classificada Ana Sofia Santos (Pedro Pessoa).

 

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