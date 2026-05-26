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Rosário Borges vence Taça de Portugal de marcha em pista
Atleta do Olivais junta a o troféu de pista ao Nacional de estrada conquistado na semana anterior | Foto: Federação Portuguesa de Atletismo
A marchadora do Olivais venceu, este sábado, a Taça de Portugal, nos 5.000m marcha no escalão sub-18
Uma semana depois de se sagrar campeã nacional em estrada, a atleta conimbricense foi mais forte (24:38), agora na pista do Estádio 1.º de Maio, em Braga, com cinco segundos de vantagem para a 2.ª classificada, Isabel Laginhas (Senhora Desterro) e 17 segundos para a 3.ª classificada Ana Sofia Santos (Pedro Pessoa).
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