Futsal: São João empata e garante manutenção

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A equipa sénior masculina do São João só precisava de um empate para garantir a manutenção, na 2.ª Divisão Nacional, e foi justamente isso que se verificou (3-3), sábado, na receção ao Modicus – equipa que, curiosamente, também beneficiou com a repartição de pontos.

Entretanto, a FPF procedeu já à distribuição das equipas que, na próxima temporada, vão disputar a 2.ª Divisão Nacional.

O São João fica integrado na série Sul, com 12 equipas, incluindo os açorianos do Barbarense e o Quinta dos Lombos – que desceu da 1.ª Divisão e que teve como treinador, até à penúltima jornada, Alcides Lopes, o antigo técnico do São João.

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